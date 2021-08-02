Дерматолог рассказала, какой прием в макияже может быть опасен для здоровья

Специалистами не рекомендуется подводить глаза во время макияжа на ватерлинии, сообщается в британском массовом издании The Sun. Дело в том, что там находятся специализированные железы, которых называют мейбомиевые. Их задача заключается в производстве и выделении секрета, которое в свою очередь покрывает поверхность глаза. По словам доктора Карвер-Шемпер, секрет здорового глаза по консистенции напоминает оливковое масло.

Касаемо видеоролика, специалист опубликовала кадры, на которых чистила железы пациентки. Посетительница любила ежедневно подчеркивать линию глаза, потому ее выделения совсем не были похожи на масло, а напоминали больше зубную пасту. «Это означает, что железы закупорены и не производят здоровых слез. Без здорового секрета и слез у человека разовьется болезнь сухих глаз, которая может не только вызвать дискомфорт в глазах, но и повлиять на зрение», — сообщила Карвер-Шемпер.