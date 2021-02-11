Дерматолог раскритиковала любимый Джиджи Хадид способ экспресс-лечения прыщей

Однако, как заявил онлайн-изданию Insider нью-йоркский дерматолог Хайди Уолдорф весьма скептически отнеслась к откровениям модели. По ее словам, данный бьютихак не только неэффективен, но и опасен. В составе большинства зубных паст содержатся фтор и пищевая сода, которые могут раздражать кожу, а также лаурилсульфат натрия, который добавляют для пенообразования – его и вовсе надо очень смывать с поверхности эпидермиса и слизистых через короткий промежуток времени, если этого не сделать, возможно появление новых высыпаний. Кроме того, лаурилсульфат натрия за счет того, что растворяет естественный белково-жировой защитный барьер кожи, из-за чего запускается процесс повышенной выработки себума, поры закупориваются и возникают новые прыщи. Вместо того, чтобы мазать на кожу не предназначенную для этого зубную пасту лучше точечно наносить на воспаления средства с салициловой кислотой, которая предназначена для борьбы с акне.

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