Дерматолог оценила реальную пользу и вред от бьютихаков из соцсетей

В первую очередь специалист рассказала о тренде этого лета — китайской белой маске от черных точек. По словам Вероники Коршиковой, эффективность данного средства для всех типов кожи разная. «К примеру, при тонкой обезвоженной коже активные компоненты маски будут хуже фиксировать сальные пробки, скорее всего, эффект будет малозаметен», — сказала она и добавила, что в некоторых случаях возможно усиление сухости кожи, поскольку можно еще больше нарушить ее защитную пленку. При этом людям с жирной, толстой и крупнопористой кожей маска может подойти.

Также тиктокеры любят гидрофильное масло для лечения угрей и активно демонстрируют эффективность средства. Эксперт подтверждает наличие полезных свойств у продукта, однако одно его применение не может полностью избавить от кожных проблем. «Для достижения хорошего и устойчивого результата необходимы комплексные меры», — отмечает Коршикова в беседе с «АиФ».

При сильных и множественных воспалениях на лице необходимо обратиться к дерматологу, между тем многие прислушиваются к советам блогеров и применяют глиняную маску-стик для глубокого очищения и сужения пор с экстрактом зеленого чая. Конечно, компоненты в составе полезны, но подходят лишь в качестве ухода за нормальной и жирной кожей без несовершенств.

Кроме того, в Сети советуют добавлять в косметику витамин Е, он усиливает антивозрастное действие всех кремов, а также излечивает от акне. Врач объяснила, что витамин представляет собой хороший антиоксидант, но в большинстве своем он и так присутствует в косметике как «токоферол» и увеличивать дозировку не стоит. «Помимо этого, при наличии воспалений добавление масляных растворов в косметику может только усугубить ситуацию», — предупреждает Коршикова.

Если вы решили использовать маску на основе соды, дерматолог рекомендует соблюсти несколько правил. Например, у людей с тонкой кожей может возникнуть раздражение, также при наличии воспалений лучше отказаться от ее использования. Плюс к этому, данное средство не стоит применять регулярно, а в конце процедуры нанесите на кожу успокаивающий крем.