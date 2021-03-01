Дерматолог Ким Кардашьян дал 3 совета, как избежать сухости и стянутости кожи
У вас есть ручка и бумага? Тогда записывайте рекомендации звездного дерматолога о том, как ухаживать за кожей, чтобы избежать ее шелушения и излишней сухости в холодные месяцы. Причем помочь вам в этом могут не новомодные процедуры, а косметические продукты, которые наверняка есть на вашей полке. Первое, о чем не стоит забывать, по мнению Лансера, которое приводит онлайн-издание Hollywood Life, особенно важно в холодное время года, как и в любые другие три сезона – это увлажнение. Это важнейший шаг в бьюти-рутине, который поможет сохранить клетки эпидермиса здоровыми и защитить вас от раздражения. Увлажняя кожу утром и вечером, вы сможете уменьшить вероятность возникновения любых проблем с кожей, снизят вероятность появления высыпаний, вернуть сияющий здоровьем тон и помогут в профилактике морщин.
Второе важное правило – использовать SPF. Он необходим в любое время года, независимо от того, выходит ли солнце или нет. В зимние месяцы влияние ультрафиолета не многим ниже, чем летом. И последний способ избежать стянутости и пересушенности эпидермиса – регулярное отшелушивание омертвевших клеток. Домашние пилинги для лица помогают ретекстурировать кожу, избавиться от омертвевших клеток и воровнять ее тон.
Фото: globallook
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