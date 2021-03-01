Дерматолог Ким Кардашьян дал 3 совета, как избежать сухости и стянутости кожи

Второе важное правило – использовать SPF. Он необходим в любое время года, независимо от того, выходит ли солнце или нет. В зимние месяцы влияние ультрафиолета не многим ниже, чем летом. И последний способ избежать стянутости и пересушенности эпидермиса – регулярное отшелушивание омертвевших клеток. Домашние пилинги для лица помогают ретекстурировать кожу, избавиться от омертвевших клеток и воровнять ее тон.

Фото: globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!