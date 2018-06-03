Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио

Любящая жена, заботливая мама, популярная певица — это далеко не все роли, на которые способна 36-летняя Юлия Проскурякова. Сегодня звезда продемонстрировала свои возможности перевоплощения. Жена земского доктора, дружелюбная европейка, деревенская молодая женщина, любовница, которая ждет и постоянно на что-то надеется, женщина с тяжелой судьбой, девушка в метро, которой все не нравится — все эти роли могут быть охвачены начинающей актрисой.
«Вот такое оно, актерское портфолио», — написала Юля.
(фотографии в цитируемых записях можно листать при помощи серых стрелочек вправо и влево)
Начинающая актриса уже выходила на сцену в рамках спектакля «Звезды на утреннем небе». «Чудесные ощущения и сумасшедший адреналин! А какой благодарный, весёлый и сопереживающий был Зритель! Спасибо нашему режиссеру Никите Салопину и автору пьесы Александру Галину, спасибо нашей актерской команде и театральному центру "Гримерка". Первый спектакль) первый зритель и моя героиня - Анна... счастье...», — делилась Юлия в блоге.
Фото и видео: instagram