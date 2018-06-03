Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио

Любящая жена, заботливая мама, популярная певица — это далеко не все роли, на которые способна 36-летняя Юлия Проскурякова. Сегодня звезда продемонстрировала свои возможности перевоплощения. Жена земского доктора, дружелюбная европейка, деревенская молодая женщина, любовница, которая ждет и постоянно на что-то надеется, женщина с тяжелой судьбой, девушка в метро, которой все не нравится — все эти роли могут быть охвачены начинающей актрисой.

«Вот такое оно, актерское портфолио», — написала Юля.

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