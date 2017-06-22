22 июня стартовал 39-й Московский международный кинофестиваль

В этот вечер по красной дорожке прошлись многие знаменитые красавицы, демонстрируя свои лучшие наряды. Особое внимание привлекла Глюкоза, которая в очередной раз удивила общественность смелым образом. Для выхода в свет Наталья Чистякова-Ионова выбрала черное платье с декольте до талии и прозрачной юбкой, дополнив образ босоножками в тон.

Несмотря на то, что поклонники звезды уже привыкли к ее привычке оголяться и любви к весьма откровенным образам, многие из них все же были удивлены подобным выходом артистки: «Ну и декольте!», «Блин такая девушка прекрасная, а одевается так откровенно», «Я в шоке от платья», «Я б не смогла вот так одеться...».

К слову, за несколько часов до начала открытия ММКФ, Глюкоза в этом же платье опубликовала в блоге фото с папой, трогательно поздравив его с днем рождения.