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Дейенерис, Мадонна или Игорь Николаев? Елена Темникова стала блондинкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Темникова

Фото: Instagram Елены Темниковой
Певица похвасталась новым имиджем.

После ухода из группы SEREBRO Елена Темникова сменила короткие платья и шпильки на удобную одежду и кроссовки, а длинные волосы – на короткую стрижку. Певица долгое время была верна своему родному цвету волос, однако некоторое время назад немало шокировала подписчиков в Instagram, опубликовав фото в новом имидже: «Что-то пошло не так 🤦🏼‍♀️».

«Кто-то опять захотел стать блондинкой?», «Выпьем за любовь 😂», «Сначала подумал что это Дейенерис из Игры Престолов 🙃», «На Мадонну похожа здесь», «Подумала, Поля Гагарина», «+30 лет🤦🏼‍♂️», «Нафаняяяяяя», «А тебе идёт быть блондинкой, кста», «Не твоё, совсем», «Черный цвет больше шел», «Кайф, тебе так идёт, честно тебе говорю», «Тебе очень идет», «Похожа на Эмилию Кларк», — разошлись во мнениях подписчики. Некоторые уверены, что светлые кудри – всего лишь парик, и Елена не сменила свой привычный цвет волос.

Стоит отметить, что в минувшем году Елена Темникова удивила фолловеров образом гейши-блондинки – певица примерила белоснежный парик с челкой.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube, Instagram

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