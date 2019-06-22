Дейенерис, Мадонна или Игорь Николаев? Елена Темникова стала блондинкой

«Кто-то опять захотел стать блондинкой?», «Выпьем за любовь 😂», «Сначала подумал что это Дейенерис из Игры Престолов 🙃», «На Мадонну похожа здесь», «Подумала, Поля Гагарина», «+30 лет🤦🏼‍♂️», «Нафаняяяяяя», «А тебе идёт быть блондинкой, кста», «Не твоё, совсем», «Черный цвет больше шел», «Кайф, тебе так идёт, честно тебе говорю», «Тебе очень идет», «Похожа на Эмилию Кларк», — разошлись во мнениях подписчики. Некоторые уверены, что светлые кудри – всего лишь парик, и Елена не сменила свой привычный цвет волос.