Дарья Пынзарь заставила обсуждать свои новые брови

Часто звезды утверждают, что яркая внешность досталась им от природы, тогда как старые фотографии говорят об обратном. Телеведущая Дарья Пынзарь не скрывает: оставаться привлекательной ей помогают небольшие секретики.
«Предлагаю обсудить брови», — обратилась она к фолловерам под недавней фотографией.
«Брови не красивые..... Мягко сказано», «Даша помоему вы заигрались с мейком», «Ужасные», «Честно. Плохо сделаны»,« Брови ужасно сделали , очень толстые», «Вам не идут такие брови», «Сколько Жигули не тюнингуй-Мэрседэсом не станет», — набросились подписчицы с критикой.
«Наверно они такие потому что свеже сделанные. Потом лучше будут», «Это скорее всего просто только что татуаж Дашенька сделала. Заживет и будет вау», «Это после окраски, но до смывки краски? Или дети во время сна прикололись», «Их не смыли?», «Брови чуть смоются и будут красивые», «Брови офигенные) А можно теперь стереть краску и показать результат», — поняли шутку самые догадливые.
За сутки под снимком высказались почти 1800 человек. На следующей фотографии Дарья продемонстрировала результат окрашивания.
Фото: instagram