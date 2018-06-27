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Дарья Пынзарь заставила обсуждать свои новые брови

32-летняя Дарья Пынзарь не скрывает своих секретов красоты.

Часто звезды утверждают, что яркая внешность досталась им от природы, тогда как старые фотографии говорят об обратном. Телеведущая Дарья Пынзарь не скрывает: оставаться привлекательной ей помогают небольшие секретики.

«Предлагаю обсудить брови», — обратилась она к фолловерам под недавней фотографией.

«Брови не красивые..... Мягко сказано», «Даша помоему вы заигрались с мейком», «Ужасные», «Честно. Плохо сделаны»,« Брови ужасно сделали , очень толстые», «Вам не идут такие брови», «Сколько Жигули не тюнингуй-Мэрседэсом не станет», — набросились подписчицы с критикой.

«Наверно они такие потому что свеже сделанные. Потом лучше будут», «Это скорее всего просто только что татуаж Дашенька сделала. Заживет и будет вау», «Это после окраски, но до смывки краски? Или дети во время сна прикололись», «Их не смыли?», «Брови чуть смоются и будут красивые», «Брови офигенные) А можно теперь стереть краску и показать результат», — поняли шутку самые догадливые.

За сутки под снимком высказались почти 1800 человек. На следующей фотографии Дарья продемонстрировала результат окрашивания.

Фото: instagram

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