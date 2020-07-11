Дарья Повереннова показала летнее селфи: «В полевых цветах простота и нежность, как в женщине без макияжа»

«Красавица всегда», «Даша, бесподобное фото. Безмятежность, чистота», «Вы без макияжа такая молоденькая, прям девочка, девочка», «Какая же Вы милая», «Очень при очень красивая», «Оххх, какая красота...в естественности», «Смотрю на фото и никак не могу определиться, цветы украшают Даша или вы Вы Дашенька украшает букет», — пишут они.

Самой Дарье нравится быть разной. «Мне нравится быть не только "на макияже, на стиле", но и "без лица", так сказать. Потому что артистка я только на сцене, в кино, на съемках», — признавалась она ранее.