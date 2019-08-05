Дарья Повереннова поделилась архивным фото с темными волосами и рассказала, как стала блондинкой

Однако полтора года назад неожиданно для себя и окружающих звезда решила резко изменить свой имидж и пришла к своему мастеру со снимком стрижки «пикси» и сказала, что хочет именно такую. Через несколько часов она вышла из салона с коротким сложным блондом.

«К чему это я: не зарекайтесь и не навешивайте ярлыки! Но уж если что решили, идите четко к своей цели! Это я говорю себе, как мантру», – добавила звезда.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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