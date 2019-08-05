Дарья Повереннова поделилась архивным фото с темными волосами и рассказала, как стала блондинкой

Звезда выложила в свой микроблог в социальной сети Instagram кадр, сделанный 12 лет назад, в 2007 году, на котором она позирует, стоя в своей новой квартире, купленной, к слову, в ипотеку. Тогда Дарья действительно была брюнеткой и, по ее собственным словам, даже представить себе не могла, что когда-нибудь решится на то, чтобы сменить цвет волос на более светлый.
«Когда я была молодая (хотя я и сейчас считаю себя молодой, но чуть старше, чем на этом фото), я была уверена, что НИКОГДА не стану блондинкой! Слишком определенный негативный стереотип сложился в обществе. Но несмотря на предубеждение, я блондинкой стала!» – написала звезда в Instagram.
Также Повереннова была уверена, что никогда не пострижется коротко. Виной тому был неприятный опыт, который она пережила в детстве: она призналась, что тогда ее постригли против воли не так, как она хотела.
Однако полтора года назад неожиданно для себя и окружающих звезда решила резко изменить свой имидж и пришла к своему мастеру со снимком стрижки «пикси» и сказала, что хочет именно такую. Через несколько часов она вышла из салона с коротким сложным блондом.
«К чему это я: не зарекайтесь и не навешивайте ярлыки! Но уж если что решили, идите четко к своей цели! Это я говорю себе, как мантру», – добавила звезда.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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