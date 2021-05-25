Дакота Фаннинг и еще 4 актера, которые стали звездами благодаря «Друзьям»
Так, Джон Фавро сыграл Пита Беккера, бойфренда-миллионера Моники, в шести эпизодах третьего сезона. Теперь актер может похвастаться обширной фильмографией, многим известен также по фильмам Вселенной Marvel: "Железный человек", "Железный человек 2", "Мстители: Эндшпиль" и "Человек-паук: вдали от дома".
Фото: Globallook
Ровесницей телесериала "Друзья" оказалась и Дакота Фаннинг, тем не менее ей удалось сняться в 10 сезоне. Благодаря этому юная актриса обрела популярность – после съемок в «Друзьях» девочка была просто нарасхват и даже сыграла в «Войне миров» с Томом Крузом.
Фото: Globallook
Хэнк Азария сыграл возлюбленного Фиби, который уехал в Минск, а потом вернулся и чуть не разрушил ее отношения с будущим мужем. Изначально актер претендовал на роль Джо. Он так хотел сыграть сердцееда, что даже дважды проходил кастинг. Однако ему не так повезло, зато удалось получить эпизодическую роль. К слову, сегодня Хэнк выглядит более привлекательно.
Фото: picture-alliance
Ребекка Ромейн была моделью, что не удивительно, если обратить внимание на ее первое фото. Девушка снялась в нескольких эпизодах 4 сезона "Друзей". А затем в первой трилогии "Людей Икс", где сыграла Мистик.
Фото: picture-alliance
Коул Спроус еще ребенком появлялся в сериале с 6 по 8 сезон. Ему досталась роль сына Росса. Позднее они вместе с братом стали сниматься в телесериале "Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди". Сегодня Коул – главный герой фильма "В метре друг от друга" и в получил роль сериале «Ривердейл».
Фото: Globallook
Фото: Globallook, picture-alliance
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