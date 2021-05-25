Дакота Фаннинг и еще 4 актера, которые стали звездами благодаря «Друзьям»

Хэнк Азария сыграл возлюбленного Фиби, который уехал в Минск, а потом вернулся и чуть не разрушил ее отношения с будущим мужем. Изначально актер претендовал на роль Джо. Он так хотел сыграть сердцееда, что даже дважды проходил кастинг. Однако ему не так повезло, зато удалось получить эпизодическую роль. К слову, сегодня Хэнк выглядит более привлекательно.