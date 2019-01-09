«Цвет настроения красный»: Ирина Безрукова восхитила поклонников свежим и помолодевшим видом

Ирина Безрукова считается одной из самых привлекательных российских актрис, и некоторые поклонники даже уверены, что несколько лет назад ее экс-супруг Сергей Безруков сильно «опустил планку», уйдя от такой красавицы к другой женщине. Большинство интернет-пользователей сходится во мнении, что развод пошел Ирине только на пользу — она словно помолодела и еще больше похорошела.
Недавно звезда опубликовала в своем Instagram новый снимок, который только подтверждает вышесказанное. На нем Безрукова предстала в уютном и очень ей идущем шелковом алом платье с глубоким декольте. «Как прошли ваши праздники и выходные? Соскучились по работе?)) #цветнастроенияКрасный», — так подписала Ирина фото.
«Красота неописуемая! Здоровья вам и личного женского счастья в новом году!», «Какая фееричная», «Хорошеет с каждым днем!!! Просто отлично выглядит!», «Вы сногсшибательная женщина. Хочу быть как вы», «Здесь улыбка такая сдержанная и женственная. Глаз просто не отвезти!», «До чего ж хороша! Ирина, вы — девушка без возраста! В который раз восхищаюсь!» — наперебой пишут актрисе фолловеры. С некоторыми Ирина вступила в диалог, например, одному из поклонников она скромно призналась: «Я просто выспалась».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Alexander Legky / Global Look Press