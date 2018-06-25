«Cпортивные каникулы»: 50-летняя Валерия поразила накачанным телом на берегу моря

Популярная певица Валерия не устает удивлять. Сегодня она показала фото, на котором ее легко можно спутать с фитнес-моделью. Поклонникам известно, что стройной фигурой их любимица обязана диете и интенсивным тренировкам. Последние она решила сделать еще более интенсивными.

«Вот не получается у меня отдыхать "овощем" на пляже--все нужно куда - то бежать, что - то делать. Пока наслаждалась солнышком, придумала устроить себе спортивные каникулы. Не то чтобы раньше они всегда лениво проходили, просто сейчас у меня далеко идущие планы. 🤣Не знаю, что из этого выйдет,но с завтрашнего дня начинаю. Уже сегодня пойду в магазин докупать недостающий инвентарь. Главное, чтобы потом сил осталось на познавательные прогулки, путешествия и тд. Буду стараться. Обещаю делиться с вами развитием событий», — написала она.