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«Cпортивные каникулы»: 50-летняя Валерия поразила накачанным телом на берегу моря

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Валерии

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Валерия объявила спортивный эксперимент.

Популярная певица Валерия не устает удивлять. Сегодня она показала фото, на котором ее легко можно спутать с фитнес-моделью. Поклонникам известно, что стройной фигурой их любимица обязана диете и интенсивным тренировкам. Последние она решила сделать еще более интенсивными.

«Вот не получается у меня отдыхать "овощем" на пляже--все нужно куда - то бежать, что - то делать. Пока наслаждалась солнышком, придумала устроить себе спортивные каникулы. Не то чтобы раньше они всегда лениво проходили, просто сейчас у меня далеко идущие планы. 🤣Не знаю, что из этого выйдет,но с завтрашнего дня начинаю. Уже сегодня пойду в магазин докупать недостающий инвентарь. Главное, чтобы потом сил осталось на познавательные прогулки, путешествия и тд. Буду стараться. Обещаю делиться с вами развитием событий», — написала она.

Заветам супруги уже последовал Иосиф Пригожин. «В перерыве между матчем решил покачать пресс.Всю злость и нервы бросил на фитнес», — пояснил он.

Супруги часто занимаются спортом вместе: Валерия чуть больше преуспела в этом занятии, Иосиф же старается не отставать от спортивной жены.

Фото: instagram

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