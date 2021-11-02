COVID-19 портит не только здоровье, но и внешность: названо новое последствие болезни

По словам Ирины Скорогудаевой, в таком случае появляются не просто покраснения, а элементы, связанные с васкулитом (иммунопатологическим воспалением сосудов), которые поначалу напоминают обычный синяк. Об этом она рассказала во время беседы с телеканалом «Звезда».

Врач также напомнила, что вирус в организм проникает через легкие, а затем циркулирует по всему телу. «В частности, вот эти явления васкулита могут регистрироваться, но не в таком большом проценте. Кто-то не обращал внимания на ноги, а потом увидели что-то типа нескольких синячков. При этом процессе повреждаются сосуды», — заявила Скорогудаева.

В России снова обновлен антирекорд по летальным исходам от COVID-19, за последние сутки зафиксировано 1178 смертей. За все время пандемии жертвой коронавируса стал 240 871 гражданин нашей страны.

Новых случаев заражения инфекцией оказалось 39 008, а днем ранее было зарегистрировано 40 402 случая. Выздоровело 30 905 человек. А уровень коллективного иммунитета на данный момент составляет 46,8%.