Цифра дня: 1,5 миллиона рублей потратила Маша Распутина на создание «кукольного» лица
Фото: Globallook
О том, к каким именно манипуляциям прибегала Маша Распутина, рассказал пластический хирург Владимир Плахотин онлайн-изданию iReactor. По его словам, знаменитость в ее 56 лет выглядит просто великолепно. Однако, несмотря на то, что уже многие годы она выглядит примерно одинаково и в целом остается верна когда-то выбранному провокационно-сексуальному стилю. Да и лицо ее напоминает кукольное – с идеально гладкой, без единой морщинки или залома, кожей.
«Кукольная внешность достигается следующими методами. Это подтяжка подбородка, так называемый SMAS-лифтинг. Это когда мы делаем правильный овал лица, а «кукольность» достигается другой крутой операцией. Она называется булхорн. Для красоты прекрасно иметь короткое расстояние между носом и губой, чтобы она была вывернута. У маленьких детей вывернутые губы. Такую кукольность дает операция. Губа с возрастом всегда отвисает, поскольку это круглая мышца лица, — пояснил Плахотин.
Кроме того, по мнению пластического хирурга, Распутиной изменили кончик носа при помощи ринопластики, сделав его более коротким. Также певица, скорее всего подрезала и осветлила мочки ушей, чтобы они не выглядели отвисшими и не выдавали истинный возраст. По прикидкам специалиста, все манипуляции по сохранению молодости обошлись ей в примерно 1,5 миллиона рублей. А чтобы сохранить полученные результаты знаменитость должна регулярно посещать кабинет косметолога и тратить на различные манипуляции еще около 50 тысяч в месяц. В заключение специалист добавил, что хоть от былой популярности Распутиной не осталось и следа, но она все же не бедствует и может себе позволить такие траты без особых проблем для бюджета.
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Фото: globallook
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