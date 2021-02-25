Цифра дня: 1,5 миллиона рублей потратила Маша Распутина на создание «кукольного» лица

Кроме того, по мнению пластического хирурга, Распутиной изменили кончик носа при помощи ринопластики, сделав его более коротким. Также певица, скорее всего подрезала и осветлила мочки ушей, чтобы они не выглядели отвисшими и не выдавали истинный возраст. По прикидкам специалиста, все манипуляции по сохранению молодости обошлись ей в примерно 1,5 миллиона рублей. А чтобы сохранить полученные результаты знаменитость должна регулярно посещать кабинет косметолога и тратить на различные манипуляции еще около 50 тысяч в месяц. В заключение специалист добавил, что хоть от былой популярности Распутиной не осталось и следа, но она все же не бедствует и может себе позволить такие траты без особых проблем для бюджета.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям