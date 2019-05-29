Чувственное фото обнажившей декольте Ренаты Литвиновой восхитило ее подписчиков

«Чуть-чуть побывала на временной "свободе" и опять Вы пленили колоритом», «Такая женственная», «Мм... призывное фото ❤️ есть к чему стремиться, если догонят», «И в каждом из нас борются вечные жажда свободы и желание быть чьим-то», «Двери настежь у вас, а душа взаперти..», «"Богиня..." - через несколько лет) - более прекрасная», «Какое чудесное сочетание цветов... Рената. Неповторимая, обожаю Вас всем сердцем», «Шикарные цвета и Рената конечно», «Прекрасна...как всегда...», — обсуждают подписчики.