«Чудесная я»: Настасья Самбурская продемонстрировала роскошные формы в пикантной фотосессии

«О Мама Мия!!!», «Какая вы красотка нереальная», «Вы прекрасны», «Фигура имеется», «Ни стыда, ни совести. Женщчина на вас диточки смотрят», «Я например не увидел, что ты без лифчика», «Ну так самое интересное закрыто», «Таинственна», «Шикарная», «Это да... Фотограф гений теней...)))», «Прекрасное фото, вначале подумал, что это Орнела Мутти», «Моника Белуччи меркнет», «Голливуд нервно курит», «Клеопатра», «Голливудские тетки поперхнулись», «Как же это все красиво и гармонично», — обсуждают подписчики.