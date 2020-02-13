Влюбленные поделились своей историей с британским онлайн-порталом Mirror. По их словам, решение начать худеть созрело у них, когда они были на отдыхе в особенном для них, «счастливом месте», на Крите, куда они ездили каждый год. Произошло это после того, как Мэнди и Роб по их ежегодной семейной традиции поднялись в гору к оливковому дереву. Во время подъема они задыхались, испытывали боль в суставах и грудной клетке и в целом чувствовали себя старше своих лет. «У меня тогда было устойное ощущение, что я никогда не смогу вернуться в хорошую физическую форму, настолько все было плохо», – добавила Мэнди. Тем временем ее муж и вовсе подозревал, что у него вот-вот начнется сердечный приступ. «Нам еще не было 50-ти, но казалось, что наши дни уже сочтены, ¬– пояснила женщина, – Мы хотели жить полноценно и активно, но как никогда были далеки от этого. Мы любили еду и вкусные напитки, но при этом предавались гедонизму без реальной заботы о нашем будущем. Нам просто нравилось быть вместе, и нас абсолютно не волновал наш лишний вес или то, как мы выглядим». Но в тот мрачный момент, когда им обоим показалось, что их жизнь может внезапно закончиться из-за невоздержанности в еде и питье, пара приняла решение все изменить. Они отказались от жареного, жирного, еды на вынос и записались в программу для похудения, стали правильно питаться, много гулять и кататься на велосипеде. Потом Мэнди и вовсе записалась в тренажерный зал и занялась аквааэробикой и плаванием. «Роб всегда говорил, что никогда не будет придерживаться какой-либо диеты, но он бросился в новую жизнь с головой, готовя великолепные домашние супы с низким содержанием жира и удивительные блюда с нуля», – с гордостью заявила Мэнди, а Роб добавил, что у него попросту не было выбора, ведь если бы не тот непростой подъем в гору на Крите, он бы продолжил питаться по-прежнему и у него бы наверняка случился сердечный приступ. Ровно через год после начала похудения, пара, ставшая легче на 70 килограммов в совокупности, вновь вернулась на Крит, чтобы исполнить свою мечту – в десятую годовщину свадьбы обновить брачные клятвы. Мэнди со смехом вспоминает, что в день их бракосочетания они с Робом выглядели хуже, чем сейчас – она носила платье 56 размера, а он с трудом поместился в костюм размера XXL: «Каждую годовщину мы будем возвращаться к этому дереву с нашими друзьями, чтобы поднять бокал шампанского за новые начинания», – подытожила она. Фото: vostock-photo, facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!