Чтобы стать похожими друг на друга, подруги сделали пластику, но слегка перестарались

Также обе девочки думали, что некрасивы: им не нравились их светлые волосы и слишком худые фигуры, кроме того, они считали себя недостаточно похожими. Чтобы изменить свое тело, Юлия и София пошли в спортзал и настолько увлеклись тренировками, что даже решили участвовать в соревнованиях бикини-моделей. Затем они перекрасили волосы в черный цвет – сходство подруг усилилось, но этого им было недостаточно. Потому, как только появилась такая возможность, девушки решили лечь под нож пластического хирурга. Хирургическим путем они изменили линию челюсти и форму щек, поставив импланты. Кроме того, они неоднократно делали уколы филлеров в губы и скулы, нарастили ресницы, сделали татуаж бровей. И мечтают о более радикальных изменениях.

Родные Юлии и Софии не одобряют их желания стать близнецами и считают, что они уже и так переборщили: их губы слишком большие – особенно у Софии, а лица – неестественные. Да и из-за злоупотребления инъекциями красоты они стали непохожими друг на друга и потеряли индивидуальность. Однако подписчики девушек не разделяют мнения их родителей и поддерживают все их начинания. У Софии и Юлии уже очень много поклонников, и они даже своего рода знаменитости в родной Швеции. Сами девушки очень довольны своим преображением и не собираются останавливаться на достигнутом.

Фото: Instagram

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