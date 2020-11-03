Чтобы стать Insta-дивой, девушка потратила 8 млн рублей на 6 подтяжек ягодиц

Лаура говорит, что оперируется исключительно за границей, преимущественно в Стамбуле, так как там дешевле, и ее не волнуют постоянно появляющиеся в СМИ истории о том, как в турецких клиниках умирают или получают травмы и осложнения пациентки. Она говорит, что посещает только одно медицинское заведение, врачам которого доверят, так как они еще ни разу за 5 лет не подвели ее. Только грудь у них она увеличивала с размера СС до F, а уж о том, какими внушительными стали ее ягодицы, она и вовсе скромно молчит, признаваясь однако, что для нее чем больше, тем лучше. «Все, что я когда-либо хотела, – это действительно узкая талия и огромная задница, потому я не могу остановиться. Единственная проблема, что я уже сделала слишком много липосакций и врачи мне больше не разрешают, потому неоткуда брать жир для бразильской подтяжки. Так что мне остаются только импланты», – отметила она.

Помимо пластики Лаура регулярно посещает косметолога, у которого вводит филлеры под глаза, в щеки, скулы и подбородок. Она не выходит из дома без полного макияжа, а также на постоянной основе наращивает волосы. Останавливаться в своем преображении женщина не намерена, она хочет изменить форму подбородка хирургическим путем. Ее мечта – стать популярной Insta-дивой, а остальное ее мало волнует, в том числе и мнение других людей. Даже просьбы матери остановиться, так как она уже не всегда узнает в этой пластиковой даме свою дочь, не имеют должного эффекта. «Я понимаю, что делала вещи, в которых не было необходимости. Я на 100% пристрастилась к пластике и чувствую, что просто не могу остановиться, – заметила Лаура. – Я не говорю, что жалею об этом, и довольна тем, как выгляжу сейчас, но всегда есть вещи, которые надо поправить, потому не думаю, что когда-нибудь смогу остановиться».

Фото: Instagram laub212

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