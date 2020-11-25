Чтобы стать идеальной Бимбо, модель увеличила грудь в 4 раза и изменилась до неузнаваемости

Молодая женщина крайне довольна полученным результатом, потому регулярно демонстрирует свою изменившуюся фигуру, публикуя снимки в бикини и нижнем белье в своих социальных сетях и закрытом аккаунте на портале OnlyFans. «Я несколько раз вводила филлеры не только в губы, но и в щеки, подбородок, линию челюсти и поправила себе нос. Раньше у меня грудь была достаточно скромной, а теперь я ношу размер 80Е. Да, я изменилась до неузнаваемости, но при этом стала более женственной, более кукольной — в общем, идеальной, как Барби или Бимбо. Я люблю перфекционизм, что поделать?», — заявила Кэти.

Девушка уже потратила тысячи фунтов стерлингов на свое преображение, но ни капли об этом не жалеет. Она утверждает, что, несмотря на все изменения во внешности, друзья и родные не стали относиться к ней как-то по-другому, тем более что на свои процедуры она зарабатывает самостоятельно. «Я все еще далека от своей цели — стать идеальной Бимбо, потому с нетерпением жду, когда представится возможность вновь посетить косметолога и хирурга», — подытожила она.

Фото: OnlyFans

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