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Чтобы сохранить укладку после сна, вам понадобится одна вещь — и она есть у всех

Платформа TikTok содержит в себе бесчисленное количество контента. Видео, которые ежедневно публикуются пользователями, бывают на любой вкус: от милых щенков и котят до целых сериалов, где один ролик — одна серия. В этой социальной сети можно найти, кажется, все: как пользоваться экселем, как приготовить итальянскую пасту, как подкатить к парню, как сочетать одежду, как дрессировать игуану и еще множество других ответов. Но сегодня темой для обсуждения стала девушка, которая рассказала, как убрать волосы, чтобы наутро они имели превосходный вид.
Чтобы сохранить укладку после сна, вам понадобится одна вещь — и она есть у всех

Видео сняла Эшли Пангалло из США, которая рассказывает в своем аккаунте о волосах. Сама девушка обладает такими роскошными локонами, что в ее советы по уходу верится как-то чуточку сильнее. В самом ролике Эшли показывает, как сохранить укладку после сна. Для этого она использует обычный носок, в который и прячет волосы. Блогер советует выбирать мягкие и пушистые носки, чтобы волосы не подвергались травмированию. Деликатные материалы помогут сохранить гладкость волос и не создадут пушистости, которая так расстраивает многих девушек по утрам.

Видео так понравилось пользователям TikTok, что за неделю оно набрало уже более 14 млн просмотров. В комментариях многие пользователи просили Эшли показать волосы на следующий день, когда она снимает носок с волос. Девушка сняла продолжение, где демонстрирует свои гладкие и ухоженные волосы.

Фото: Freepik, Pexels

Источник: TikTok
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