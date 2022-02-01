Чтобы сохранить укладку после сна, вам понадобится одна вещь — и она есть у всех
Видео сняла Эшли Пангалло из США, которая рассказывает в своем аккаунте о волосах. Сама девушка обладает такими роскошными локонами, что в ее советы по уходу верится как-то чуточку сильнее. В самом ролике Эшли показывает, как сохранить укладку после сна. Для этого она использует обычный носок, в который и прячет волосы. Блогер советует выбирать мягкие и пушистые носки, чтобы волосы не подвергались травмированию. Деликатные материалы помогут сохранить гладкость волос и не создадут пушистости, которая так расстраивает многих девушек по утрам.
Видео так понравилось пользователям TikTok, что за неделю оно набрало уже более 14 млн просмотров. В комментариях многие пользователи просили Эшли показать волосы на следующий день, когда она снимает носок с волос. Девушка сняла продолжение, где демонстрирует свои гладкие и ухоженные волосы.
Фото: Freepik, Pexels