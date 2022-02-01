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Чтобы сохранить укладку после сна, вам понадобится одна вещь — и она есть у всех

Платформа TikTok содержит в себе бесчисленное количество контента. Видео, которые ежедневно публикуются пользователями, бывают на любой вкус: от милых щенков и котят до целых сериалов, где один ролик — одна серия. В этой социальной сети можно найти, кажется, все: как пользоваться экселем, как приготовить итальянскую пасту, как подкатить к парню, как сочетать одежду, как дрессировать игуану и еще множество других ответов. Но сегодня темой для обсуждения стала девушка, которая рассказала, как убрать волосы, чтобы наутро они имели превосходный вид.