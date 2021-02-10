Чтобы смыть въевшуюся краску для волос, женщине пришлось пойти на автомойку

Чтобы окончательно не испортить свою ванную, блогерша надела на голову мешок для мусора и отправилась на автомойку, прихватив с собой и детей. На столь отчаянный шаг она решилась в надежде, что более мощная струя воды поможет удалить с ее шевелюры краситель. В итоге один из сыновей женщины блокировал своей машиной проезд автомобилистам, чтобы они не видели, что происходит, а другой всячески помогал матери вымыть голову. К счастью, эта операция увенчалась успехом. В конце ролика женщина призналась, что очень жалеет о том, что решила поэкспериментировать с цветом своих волос.

Пользователи соцсети оценили чувство юмора и находчивость зрелой блогерши: «Кто-то может решить, что на этой автомойке произошло убийство», «Хорошо, что вас не поймали с поличным», «Смыть краску в автомойке… это ведь очень умно!», «Почему мне не пришла в голову такая идея?», – написали они в комментариях.

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