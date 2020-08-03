Чтобы получить самые большие ягодицы в мире, модель потратит 3,6 миллионов рублей на пластику

Модель, у которой в социальной сети Instagram, уже больше 413 тысяч подписчиков, призналась британскому онлайн-порталу Daily Star, что готова на все ради своей цели, ведь она самая настоящая фанатка пластической хирургии. Она уже неоднократно увеличивала грудь, меняла форму губ, филлеры и уколы ботокса, а также бразильскую подтяжку ягодиц. Несмотря на то, что она крайне уверена в себе и собственных чарах, что подтверждает повышенное внимание поклонников, персидская красавица хочет продолжить свою бьютификацию.

Мели рассказала, что она хочет стать еще привлекательнее: «Я хочу самую большую попу в мире. Сейчас моя задача №1 – сделать ее намного больше. Сейчас мой зад выглядит вполне естественно, но я предпочитаю выглядеть нарочито искусственно, поэтому хочу, чтобы импланты были гигантскими. Я буду продолжать до тех пор, пока не получу желаемый результат». Несмотря на ее решимость, девушке предстоит найти пластического хирурга, который согласится сделать ей операцию. Модель утверждает, что все специалисты, с которыми она говорила, отказались помочь ей. «Многие люди восхищаются моим телом и спрашивают, где я его сделала, – призналась она. – Они говорят, что я уже идеальна и что мне не нужно ничего менять. Это же говорят мне и врачи. Они отказываются делать мой зад больше, потому что он уже и так достаточно велик и к тому же круглый, и если я увеличу его, он не будет выглядеть пропорционально моему телу».