Чтобы получить самые большие ягодицы в мире, модель потратит 3,6 миллионов рублей на пластику
Фото: Instagram theonlymeliii
Модель, у которой в социальной сети Instagram, уже больше 413 тысяч подписчиков, призналась британскому онлайн-порталу Daily Star, что готова на все ради своей цели, ведь она самая настоящая фанатка пластической хирургии. Она уже неоднократно увеличивала грудь, меняла форму губ, филлеры и уколы ботокса, а также бразильскую подтяжку ягодиц. Несмотря на то, что она крайне уверена в себе и собственных чарах, что подтверждает повышенное внимание поклонников, персидская красавица хочет продолжить свою бьютификацию.
Мели рассказала, что она хочет стать еще привлекательнее: «Я хочу самую большую попу в мире. Сейчас моя задача №1 – сделать ее намного больше. Сейчас мой зад выглядит вполне естественно, но я предпочитаю выглядеть нарочито искусственно, поэтому хочу, чтобы импланты были гигантскими. Я буду продолжать до тех пор, пока не получу желаемый результат». Несмотря на ее решимость, девушке предстоит найти пластического хирурга, который согласится сделать ей операцию. Модель утверждает, что все специалисты, с которыми она говорила, отказались помочь ей. «Многие люди восхищаются моим телом и спрашивают, где я его сделала, – призналась она. – Они говорят, что я уже идеальна и что мне не нужно ничего менять. Это же говорят мне и врачи. Они отказываются делать мой зад больше, потому что он уже и так достаточно велик и к тому же круглый, и если я увеличу его, он не будет выглядеть пропорционально моему телу».
Но Мели не останавливает даже мнение авторитетных врачей – ради своей мечты она готова сделать все возможное и даже заплатить в несколько раз больше установленной по рынку стоимости. Она объяснила, что готова заплатить больше 38 тысяч фунтов стерлингов (больше 3,6 миллионов рублей по текущему курсу) любому проверенному хирургу, который осуществит ее желание. «Я готова поехать в любую точку мира, чтобы найти своего врача, – добавила она. – Возможно, некоторым кажется, что это сумасшедшая идея, но я хочу по-настоящему гигантскую попу, потому готова на все. Да и некоторым мужчинам нравится гипертрофированно большой зад».
Фото: Instagram theonlymeliii
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