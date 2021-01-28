Чтобы поддержать теряющую из-за рака волосы дочь, женщина побрилась налысо

Постричь себя женщина попросила собственную мать. Та сделала это с удовольствием. А затем, к удивлению, дочери побрилась налысо и сама. «Я не ожидала, что она это сделает, — признается Пирес-младшая. — Если бы я знала, что она планирует нечто подобное, никогда бы ей не позволила бы. Но как раз по этой причине она и не предупредила меня, чтобы я не смогла ее остановить». Люсиана отметила, что ей не по душе поступок ее матери, но она понимает ее мотивы и сама бы сделала то же самое, если бы хотела поддержать своих детей.

Фото: depositphotos

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