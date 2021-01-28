Чтобы поддержать теряющую из-за рака волосы дочь, женщина побрилась налысо
Как сообщает онлайн-издание Universa, Люсиана Ребелла Пирес узнала, что у нее рак шейки матки в 2018 году, когда ей было всего 28 лет. После операции по удалению опухоли ей назначили несколько курсов химиотерапии. Из-за воздействия сильнодействующих препаратов, призванных уничтожить злокачественные клетки и не дать болезни распространиться, у молодой женщины стали выпадать волосы. Чтобы не ждать, когда полностью облысеет, Люсиана решила избавиться от локонов самостоятельно.
Постричь себя женщина попросила собственную мать. Та сделала это с удовольствием. А затем, к удивлению, дочери побрилась налысо и сама. «Я не ожидала, что она это сделает, — признается Пирес-младшая. — Если бы я знала, что она планирует нечто подобное, никогда бы ей не позволила бы. Но как раз по этой причине она и не предупредила меня, чтобы я не смогла ее остановить». Люсиана отметила, что ей не по душе поступок ее матери, но она понимает ее мотивы и сама бы сделала то же самое, если бы хотела поддержать своих детей.
Фото: depositphotos
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