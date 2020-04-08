Чтобы почувствовать себя красивыми, женщины начали выполнять работу по хозяйству в нарядных платьях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
А 43-летняя британка Энджи Эмрис-Джонс даже создала в социальной сети Facebook закрытую группу Put Your Bins Out in Your Ballgown («Выноси мусор в бальном платье»), где все желающие могут поделиться фотографиями в своих лучших нарядах, в которых они выполняют повседневные дела. По словам Энджи, идея создать такую группу пришла ей после того, как она поняла, что ей нестерпимо хочется надеть модное платье, которое она купила перед объявлением карантина и так и не смогла в нем сходить на торжественное мероприятие, которое по понятным причинам было отменено. Находясь в добровольном заточении и желая внести немного радости в свою жизнь, женщина решила надеть его и носить весь день дома. Попутно она сделала несколько фотографий и поделилась ими с друзьями, которые с воодушевлением восприняли ее идею.
Всего за две недели в группу добавилось больше 13 000 участниц со всего мира, которые поддержали начинание Энджи и стали выкладывать фотографии, на которых пылесосят, моют полы, развешивают белье и, конечно же, выкидывают мусор в праздничных и даже свадебных платьях. Мужчинам затея также пришлась по душе: они стригут газоны перед домом, работают на даче и в саду в смокингах или в костюмах с галстуком. К своеобразному флешмобу подключились даже звезды. Так, известный комик Алан Карр поделился снимком, как он выносит мусор в серебристом костюме в стиле диско, а британская телеведущая Аманда Холден разместила на своей странице в соцсети Instagram видеоролик, в котором показала, как везет мусорный бак в длинном розовом платье и туфлях на шпильках.
Фото: Instagram, facebook
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