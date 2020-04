Чтобы почувствовать себя красивыми, женщины начали выполнять работу по хозяйству в нарядных платьях

А 43-летняя британка Энджи Эмрис-Джонс даже создала в социальной сети Facebook закрытую группу Put Your Bins Out in Your Ballgown («Выноси мусор в бальном платье»), где все желающие могут поделиться фотографиями в своих лучших нарядах, в которых они выполняют повседневные дела. По словам Энджи, идея создать такую группу пришла ей после того, как она поняла, что ей нестерпимо хочется надеть модное платье, которое она купила перед объявлением карантина и так и не смогла в нем сходить на торжественное мероприятие, которое по понятным причинам было отменено. Находясь в добровольном заточении и желая внести немного радости в свою жизнь, женщина решила надеть его и носить весь день дома. Попутно она сделала несколько фотографий и поделилась ими с друзьями, которые с воодушевлением восприняли ее идею.