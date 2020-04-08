Чтобы почувствовать себя красивыми, женщины начали выполнять работу по хозяйству в нарядных платьях

Всего за две недели в группу добавилось больше 13 000 участниц со всего мира, которые поддержали начинание Энджи и стали выкладывать фотографии, на которых пылесосят, моют полы, развешивают белье и, конечно же, выкидывают мусор в праздничных и даже свадебных платьях. Мужчинам затея также пришлась по душе: они стригут газоны перед домом, работают на даче и в саду в смокингах или в костюмах с галстуком. К своеобразному флешмобу подключились даже звезды. Так, известный комик Алан Карр поделился снимком, как он выносит мусор в серебристом костюме в стиле диско, а британская телеведущая Аманда Холден разместила на своей странице в соцсети Instagram видеоролик, в котором показала, как везет мусорный бак в длинном розовом платье и туфлях на шпильках.

Фото: Instagram, facebook

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