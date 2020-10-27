Чтобы отличаться друг от друга, близнецы сделали себе разные тату и стали звездами Голливуда
Фото: Instagram petunia.twins
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, 25-летние сестры-близнецы из Германии обожают боди-арт и даже сами стали татуировщицами. Впервые они нанесли себе рисунки на кожу в возрасте 17 лет. Тогда их главной мотивацией было добавить знаки отличия в идентичную внешность. «Мы сделали себе надписи, но сейчас их уже нет – мы их перекрыли», – рассказали они, добавив, что тогда же поняли, что бьютификация станет их страстью. Девушки начали экспериментировать с разными стилями и цветами чернил, а заодно и сами начали учиться этому мастерству.
Алин говорит: «Мы думали о том, чтобы пойти изучать искусство после окончания школы. Но потом, когда я встретила своего будущего мужа, он сказал, что я должна стать татуировщицей. Тогда мы с сестрой решили совершить это безумие». Сестры решили, для обучения нет лучше места, чем Лос-Анджелес, и переехали туда. Совершенствуя свое мастерство, девушки часто наносили новые рисунки на тела друг друга, в основном это были узоры на тему природы. Сейчас татуировки покрывают их с головы до ног – есть они даже на лице. При этом останавливаться они не намерены. Алена призналась: «У нас настоящая зависимость. Мы все время хотим что-нибудь новое. Сначала сделали тату на руке, потом на шее и даже не заметили, как добрались до лица».
Алену и Алин не волнуют негативные отзывы об их боди-арте, более того, они гордятся своей трансформацией и уверены, что это подчеркивает их индивидуальность. Сейчас девушки живут и работают в Голливуде и стали своего рода звездами в мире татуировок, у них много клиентов, масса подписчиков в социальной сети Instagram. «Мы очень гордимся собой и тем, что живем здесь в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Нам просто нравится выделяться», — сказала Алин. «Это не для других — это только для меня и для нас», — добавила Алена.
Фото: Instagram petunia.twins
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