Чтобы не чувствовать себя старой на видеоконференциях, женщина сделала подтяжку лица
Как сообщает онлайн-портал The Sun, после нескольких недель постоянных видеозвонков, фитнес-тренировок в Zoom и личного общения в режиме онлайн Флер Харрисон окончательно потеряла уверенность в себе. Дело в том, что во время совещаний, проводимых перед экраном компьютера или телефона, она успела во всех подробностях разглядела каждый залом, морщинку и провисание кожи. Она настолько устала чувствовать себя неуверенно, после одного из звонков просто расплакалась. «Регулярно рассматривая себя на видео, я отчетливо осознала то, что постарела. Мои щеки и челюсть обвисли сильнее, чем я думала. Это открытие меня неприятно поразило. Сначала я подумала, что все дело в освещении, но нет. На какое-то время я даже перестала появляться перед камерой, потому что искренне боялась увидеть себя», – призналась британка.
Уверенность Флер упала до такой степени, что она решилась на подтяжку лица при помощи нитевого лифтинга, благодаря чему ее щеки приподнялись, а линия челюсти стала более четкой. Кроме того, она сделала инъекции ботокса, чтобы расслабить лицевые мышцы и разгладить морщины. На все процедуры она потратила 2 тысячи фунтов стерлингов (больше 200 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ). «Прошло несколько месяцев, а я все еще в восторге от результатов. Я больше не боюсь звонков Zoom и уверена в себе, как никогда», – отметила Флер, добавив, что за прошедший год еще и похудела, начав заниматься спортом онлайн и изменив диету, благодаря чему стала выглядеть просто отлично.
Фото: depositphotos
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