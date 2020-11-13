Чтобы не чувствовать себя старой на видеоконференциях, женщина сделала подтяжку лица

Уверенность Флер упала до такой степени, что она решилась на подтяжку лица при помощи нитевого лифтинга, благодаря чему ее щеки приподнялись, а линия челюсти стала более четкой. Кроме того, она сделала инъекции ботокса, чтобы расслабить лицевые мышцы и разгладить морщины. На все процедуры она потратила 2 тысячи фунтов стерлингов (больше 200 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ). «Прошло несколько месяцев, а я все еще в восторге от результатов. Я больше не боюсь звонков Zoom и уверена в себе, как никогда», – отметила Флер, добавив, что за прошедший год еще и похудела, начав заниматься спортом онлайн и изменив диету, благодаря чему стала выглядеть просто отлично.

Фото: depositphotos

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