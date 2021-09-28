Чтобы избавиться от комплексов, тиктокер увеличила губы. Почему она пожалела об этом?

Жительница английского города Бредфорд отмечает, что издевательства над ее внешностью начались еще в школе, а отзывы злостных комментаторов только усилили ее неуверенность в себе. «В реальной жизни люди всегда говорили, что тонкие губы не привлекательны и что никто не хотел бы встречаться с девушкой вроде меня. В социальных сетях также были комментарии на эту тему. Моей ошибкой было то, что я сняла видео, в котором рассказала о своей неуверенности, теперь я никогда больше так не сделаю. Как только люди узнают о твоих слабостях, то сразу же нацеливаются на них», — рассказала Кэти в Daily Mail.

Девушка призналась, что никогда не комплексовала по поводу своих губ, пока люди не начали указывать на это. Постоянные оскорбления сильно повлияли на самооценку тиктокерши и она решила увеличить губы. Сначала она ввела один миллилитр гиалоурановой кислоты, затем еще столько же спустя несколько месяцев. За две процедуры Бейли пришлось заплатить порядка 220 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей).

«Я ввела наполнители, чтобы почувствовать себя увереннее, но этого не случилось. Однако я не буду заполнять их заново. И хочу напомнить людям, что выполнять различные процедуры надо исключительно по собственному желанию, а не под давлением окружающих. Я не собираюсь больше увеличивать губы, потому что теперь я понимаю, что я родилась такой и должна полюбить себя такой, какая я есть», — заключила героиня материала.