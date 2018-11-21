«Что за фейк»: поклонники не узнали изменившую прическу 23-летнюю Софи Тернер

Знаменитости любят экспериментировать со своим имиджем, особенно когда заканчивают сниматься в больших проектах, которые требуют от них ничего не менять в образе. Софи Тернер, звезда только завершившегося сериала «Игра престолов» и франшизы «Люди Икс» не исключение.
Как отметил Harper’s Bazaar, еще пару дней назад ничто не предвещало радикальных изменений: в рамках промотура Софи представляла фильм «Люди Икс: Темный феникс» на Каннском кинофестивале и выглядела при этом как обычно – длинные волосы, которые, впрочем, стали гораздо светлее, чем раньше, были собраны в стильный высокий хвост. А вот на лондонской премьере актриса предстала в совершенно неожиданном образе с длинной челкой, который создал ей известный стилист Кристиан Вуд.
Прическа настолько изменила звезду, что даже фанаты и папарацци не сразу узнали ее. Что сподвигло актрису на радикальные перемены, пока загадка. Поклонники выдвинули предположение, что таким образом их любимица вслед за своей подругой Мейси Уильямс попрощалась «Игрой престолов» и своим персонажем, которого играла на протяжении 8 сезонов. Однако некоторые пользователи в соцсетях выразили сомнение в том, что Софи действительно решилась отрезать челку, и утверждают, что она накладная. Так это или нет, мы узнаем совсем скоро.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: Instagram
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