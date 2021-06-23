Что стало с главными героями «Форсажа» через 20 лет — у Дизеля второй подбородок

Пол Уокер сыграл одного из главных героев — Брайана О'Коннера, который был полицейским под прикрытием, внедрившийся в команду Доминика после того, как услышал новости о группе, угоняющей грузовики для их оборудования.

Актер успел сняться в четвертой, пятой, шестой частях франшизы, а во время работы над «Форсаж 7» трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году.