Что стало с главными героями «Форсажа» через 20 лет — у Дизеля второй подбородок
Вин Дизель снимался в популярных фильмах до «Форсажа», однако наибольшую популярность он получил именно благодаря одной из главных ролей — Доминика Торетто — автомеханика и уличного гонщика с криминальным прошлым. Во второй части экшена героя исключили, так как актер потребовал слишком большой гонорар, но в 2006 году Вин Дизель все же вернулся в историю о стритрейсерах.
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Мишель Родригес досталась роль возлюбленной главного героя Доминика Летти. Она была участницей уличных гонок с первой части фильма. В пятом «Форсаже» героиню убили, но в следующей части она оказалась жива. Также актриса снималась в популярных фильмах: «Мачете», «Аватар», «Обитель зла» и «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов». Ее фильмография насчитывает порядка 27 кинокартин.
Фото: Globallook
Пол Уокер сыграл одного из главных героев — Брайана О'Коннера, который был полицейским под прикрытием, внедрившийся в команду Доминика после того, как услышал новости о группе, угоняющей грузовики для их оборудования.
Актер успел сняться в четвертой, пятой, шестой частях франшизы, а во время работы над «Форсаж 7» трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году.
Фото: Globallook
Джордане Брюстер досталась роль младшей сестры Доминика Мии и возлюбленной Брайана, которую можно увидеть с четвертой по седьмую часть. В 2006 году отметили успех актрисы после выхода фильма «Техасская резня бензопилой», благодаря фильму она обрела мировую известность.
Фото: Globallook
Тайриз Гибсон стал известен после выхода на большие экраны франшиз «Трансформеры» и «Форсаж», в котором начал сниматься со второй части фильма. Его герой Роман Пирс был другом детства Брайана, который недавно освободился из тюрьмы. Брайан находит его и предлагает поймать одного наркобарона по имени Картер Верона.
Фото: Globallook
Американский рэпер и актер Лудакрис, настоящее имя звезды Кристофер Брайан Бриджес. Персонаж фильма о гонках Тедж Паркер — программист, автомеханик и старый друг Брайана О’Коннера.
Лудакрис — один из самых коммерчески успешных рэперов XXI века. В 2014 году журнал Forbes окрестил его «хип-хоповым богачом», его годовой достаток составил $8 млн.
Фото: Globallook