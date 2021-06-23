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Что стало с главными героями «Форсажа» через 20 лет — у Дизеля второй подбородок

«Форсаж» — американская медиафраншиза, которая на сегодняшний день насчитывает 9 полнометражных фильмов, первая часть вышла 2001 году. Боевик о стритрейсерах быстро обрел популярность и в последнее десятилетие стал одним из самых кассовых фильмов. Повезло и актерам, которые снялись в гоночной франшизе, так как после премьеры фильма они стали как никогда востребованными. Как же изменились актеры спустя 20 лет.
Форсаж

Вин Дизель снимался в популярных фильмах до «Форсажа», однако наибольшую популярность он получил именно благодаря одной из главных ролей — Доминика Торетто — автомеханика и уличного гонщика с криминальным прошлым. Во второй части экшена героя исключили, так как актер потребовал слишком большой гонорар, но в 2006 году Вин Дизель все же вернулся в историю о стритрейсерах.

Доминик Торетто/Вин Дизель

Доминик Торетто/Вин Дизель

Фото: Globallook

Мишель Родригес досталась роль возлюбленной главного героя Доминика Летти. Она была участницей уличных гонок с первой части фильма. В пятом «Форсаже» героиню убили, но в следующей части она оказалась жива. Также актриса снималась в популярных фильмах: «Мачете», «Аватар», «Обитель зла» и «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов». Ее фильмография насчитывает порядка 27 кинокартин.

Летти Ортис/Мишель Родригес

Летти Ортис/Мишель Родригес

Фото: Globallook

Пол Уокер сыграл одного из главных героев — Брайана О'Коннера, который был полицейским под прикрытием, внедрившийся в команду Доминика после того, как услышал новости о группе, угоняющей грузовики для их оборудования.

Актер успел сняться в четвертой, пятой, шестой частях франшизы, а во время работы над «Форсаж 7» трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году.

Брайан О'Коннер/Пол Уокер

Брайан О'Коннер/Пол Уокер

Фото: Globallook

Джордане Брюстер досталась роль младшей сестры Доминика Мии и возлюбленной Брайана, которую можно увидеть с четвертой по седьмую часть. В 2006 году отметили успех актрисы после выхода фильма «Техасская резня бензопилой», благодаря фильму она обрела мировую известность.

Миа/Джордана Брюстер

Миа/Джордана Брюстер

Фото: Globallook

Тайриз Гибсон стал известен после выхода на большие экраны франшиз «Трансформеры» и «Форсаж», в котором начал сниматься со второй части фильма. Его герой Роман Пирс был другом детства Брайана, который недавно освободился из тюрьмы. Брайан находит его и предлагает поймать одного наркобарона по имени Картер Верона.

Роман Пирс/Тайриз Гибсон

Роман Пирс/Тайриз Гибсон

Фото: Globallook

Американский рэпер и актер Лудакрис, настоящее имя звезды Кристофер Брайан Бриджес. Персонаж фильма о гонках Тедж Паркер — программист, автомеханик и старый друг Брайана О’Коннера.

Лудакрис — один из самых коммерчески успешных рэперов XXI века. В 2014 году журнал Forbes окрестил его «хип-хоповым богачом», его годовой достаток составил $8 млн.

Тедж Паркер/Крис "Лудакрис" Бриджес

Тедж Паркер/Крис "Лудакрис" Бриджес

Фото: Globallook