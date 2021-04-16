Что стало с девочкой, которая к 6 годам выиграла 300 конкурсов красоты в США
Фото: Instagram officialedenwood
Маленькая красавица родилась в 2005 году. Очаровательной малышкой восхищалась не только родная мать, Микки, но и все окружающие. Это и навело женщину на мысль сделать из дочери звезду. В результате уже в 2007-м она стала водить Иден по кастингами и конкурсам красоты. И пока ее сверстники играли в куклы и катали машинки, юная красавица дефилировала по подиуму и позировала перед фотографами, лучезарно улыбаясь. Девочка действительно очень быстро стала популярна, хотя вовсе не желала этого. В прессе ее быстро окрестили самой красивой девочкой Америки. И этому громкому званию ей пришлось соответствовать. Мать без устали наряжала ее в красивые наряды, заставляла учить приветственные речи, делала ей взрослый макияж, сажала на строжайшие диеты, водила в солярий и поила энергетиками, чтобы дочь не капризничала от усталости. А чтобы воспитать в малышке стрессоустойчивость, она даже била ее ремнем.
К 6 годам Иден приняла участие в бесчисленном количестве фотосессий и выиграла 300 корон в детских конкурсах красоты. Некоторые зрители и члены жюри критиковали мать за то, как она обращалась с девочкой, но женщину это мало волновало. Она была одержима идеей построить дочери успешную карьеру модели и получать большие деньги по ее контрактам. Она не обращала внимания ни на жалобы Иден, ни на ее проблемы со здоровьем и желудочно-кишечным трактом. Остановить миссис Вуд смогли только органы опеки, которые заявили, что лишат ее родительских прав за жестокое обращение с ребенком. Это слегка отрезвило женщину, а вскоре и сама 6-летняя девочка твердо заявила, что больше не хочет быть моделью.
Сейчас Иден 16 лет, она превратилась в очаровательную девушку, написала автобиографическую книгу, стала прототипом куклы, очень похожей на нее, снялась в 6 картинах, у нее довольно успешный микроблог в соцсетях Instagram и TikTok. В будущем девочка совместно с матерью планирует открыть свой бизнес по продаже детских товаров. Несмотря на то, что Иден еще не достигла даже 20 лет, выглядит она гораздо старше своих лет. Девушка очень красива — чем-то напоминает куклу Барби, моделингом она больше не занимается, но периодически все еще примеряет бальные наряды, которые также прибавляют ей возраст.
Фото: Instagram officialedenwood
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