Что стало с девочкой, которая к 6 годам выиграла 300 конкурсов красоты в США

Сейчас Иден 16 лет, она превратилась в очаровательную девушку, написала автобиографическую книгу, стала прототипом куклы, очень похожей на нее, снялась в 6 картинах, у нее довольно успешный микроблог в соцсетях Instagram и TikTok. В будущем девочка совместно с матерью планирует открыть свой бизнес по продаже детских товаров. Несмотря на то, что Иден еще не достигла даже 20 лет, выглядит она гораздо старше своих лет. Девушка очень красива — чем-то напоминает куклу Барби, моделингом она больше не занимается, но периодически все еще примеряет бальные наряды, которые также прибавляют ей возраст.

Фото: Instagram officialedenwood

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