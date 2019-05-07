«Что с вами?»: поклонники не узнали 41-летнюю Оксану Федорову на новом фото в соцсетях

Оксана Федорова опубликовала в Instagram новое фото, которым дала повод в очередной раз обсудить свою внешность. На снимке телеведущая загадочно смотрит вдаль, нежные локоны аккуратно уложены, на губах - едва заметная улыбка.
Поклонники ее тут же раскритиковали за «новую» внешность. Одну из самых красивых женщин мира заподозрили в увлечении косметическими процедурами и походами к хирургам. Под снимком за считанные часы появились сотни комментариев и в каждом из них сквозят нотки разочарования. Подписчики уверены: от природной красоты Оксаны не осталось и следа.
«Оксана! Не надо!!!!! Что с вами?!», «Испортила лицо, никакого обаяния, нет изюминки, нет красоты!», «Под гладкой кожей чужие черты лица. Кому это может нравиться? Только тем, кто разлюбил себя зачем-то», «Какой кошмарный нос. Губа верхняя страшная. Черт, зачем же себя так портить?», - посыпались комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Раньше Федорова говорила, что в молодости женщина выглядит красивой от природы, а после 40 лет красота требует усиленного ухода.
А вам нравятся перемены во внешности Оксаны?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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