«Что с вами?»: поклонники не узнали 41-летнюю Оксану Федорову на новом фото в соцсетях

Поклонники ее тут же раскритиковали за «новую» внешность. Одну из самых красивых женщин мира заподозрили в увлечении косметическими процедурами и походами к хирургам. Под снимком за считанные часы появились сотни комментариев и в каждом из них сквозят нотки разочарования. Подписчики уверены: от природной красоты Оксаны не осталось и следа.

«Оксана! Не надо!!!!! Что с вами?!», «Испортила лицо, никакого обаяния, нет изюминки, нет красоты!», «Под гладкой кожей чужие черты лица. Кому это может нравиться? Только тем, кто разлюбил себя зачем-то», «Какой кошмарный нос. Губа верхняя страшная. Черт, зачем же себя так портить?», - посыпались комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).