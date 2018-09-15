«Что с лицом?»: Юлию Барановскую раскритиковали за фото без макияжа

«А что с лицом?», «Что-то Юля какая-то вся в пятнах на лице?», «Юля, почему вы пятнистая вся???», «Юля, нельзя так выставлять морду после загара», «Неудачный снимок», «Что-то с лицом», «Страшновата получилась», «Лицо перекошено», «Юля что у вас, с лицом?» — написали фолловеры под снимком.

Стоит отметить, что на свадьбе телеведущая выглядела потрясающе в нежно-розовом шелковом платье с открытыми плечами. Вместе с Юлией на мероприятие были приглашены ее дети, для которых она подобрала стильные наряды в различных оттенках розового.