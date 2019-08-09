«Что с губами?»: подписчики не оценили новое фото Нюши с отдыха

Однако последнее фото, выложенное знаменитостью в страничке в социальной сети Instagram, вызвало совершенно иную реакцию. Селфи в красном купальнике и с кораллового оттенка помадой на губах стало причиной ожесточенных споров и критики фолловеров.

«Отпуск заканчивается, но солнечные дни все равно буду ловить ¬– продолжаю гастролировать», – написала под фото Нюша в надежде, что поклонники вновь напишут ей добрые слова, пожелают что-нибудь хорошее и оценят по достоинству ее новый образ. Однако их реакция была обратной.