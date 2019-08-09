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«Что с губами?»: подписчики не оценили новое фото Нюши с отдыха

Популярную певицу обвинили в злоупотреблении бьюти-процедурами.

Певица Нюша, выбравшаяся с супругом на мини-каникулы во Францию, чтобы отпраздновать годовщину совместной жизни, с удовольствием делилась с подписчиками фотографиями из отпуска, на которых она со счастливой улыбкой то жует круассан и лакомится фруктами, то позируют в обнимку с мужем на фоне Эйфелевой башни. Под каждым из них поклонники признавались своему кумиру в любви и желали огромного счастья в семейной жизни.

Однако последнее фото, выложенное знаменитостью в страничке в социальной сети Instagram, вызвало совершенно иную реакцию. Селфи в красном купальнике и с кораллового оттенка помадой на губах стало причиной ожесточенных споров и критики фолловеров.

«Отпуск заканчивается, но солнечные дни все равно буду ловить ¬– продолжаю гастролировать», – написала под фото Нюша в надежде, что поклонники вновь напишут ей добрые слова, пожелают что-нибудь хорошее и оценят по достоинству ее новый образ. Однако их реакция была обратной.

«Не самое лучшее фото, ракурс не тот», «Губки что ли накачала? Вот мода ж – утятками ходить!», «Образ из прошлого века», «Красная помада идёт не всем…», «Брови, губы противные. Смотреть нереально», «Зачем так губы делаете? Ну некрасиво же!», «Филлеры, филлеры... Слов нет», «Неестественная», «Я что-то не пойму, лицо уставшее или глаза?» – написали фолловеры в комментариях под снимком.

Однако не все были столь категоричны: некоторые отметили, что Нюша очень красивая, пожелали ей удачных гастролей и побольше отдыхать.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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