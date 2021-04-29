Что могут ногти рассказать о состоянии вашего здоровья, объясняет эксперт
Изменения ногтевой пластины могут указать на ряд имеющихся заболеваний. Они могут свидетельствовать о местных патологических и общеинфекционных процессах, заболеваниях внутренних органов, кожных заболеваниях, об этом сообщает «Звезде» кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина.
«При обследовании больного мы уделяем внимание прежде всего цвету ногтевой пластинки, ее прозрачности, форме, консистенции ногтевой пластинки. Какая она выпуклая, плоская, вогнутая. Обращаем внимание на поверхность ногтя. Она может быть гладкой, ровной, блестящей, матовой. И смотрим на плотность прилегания ногтевой пластинки к коже», — сказала эксперт.
Оказалось, если цвет ногтя изменился и приобрел белый оттенок или цвет матового стекла, стоит обследоваться у специалиста на предмет проблем с печенью — этот признак говорит о циррозе. При синеватом оттенке возможна болезнь Вильсона — наследственное нарушение метаболизма меди, приводящее к тяжелейшим недугам центральной нервной системы и внутренних органов. При желтухе и нарушениях лимфообращения наблюдается пожелтение пластины, а темно-коричневый цвет возможен при болезни Аддисона (нарушение в работе надпочечников) и рентгеновском облучении. При диабетической гангрене или тромбозе артерий ногти могут менять цвет вплоть до черного, привела в пример Бородулина.
Однако, если вы заметили какие-либо изменения, они не обязательно отражают наличие болезней, такое возможно при приеме определенных препаратов. А ломкость и потускнение может возникнуть из-за нарушений в питании.
Фото: freepik.com
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