Что могут ногти рассказать о состоянии вашего здоровья, объясняет эксперт

Изменения ногтевой пластины могут указать на ряд имеющихся заболеваний. Они могут свидетельствовать о местных патологических и общеинфекционных процессах, заболеваниях внутренних органов, кожных заболеваниях, об этом сообщает «Звезде» кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина.

«При обследовании больного мы уделяем внимание прежде всего цвету ногтевой пластинки, ее прозрачности, форме, консистенции ногтевой пластинки. Какая она выпуклая, плоская, вогнутая. Обращаем внимание на поверхность ногтя. Она может быть гладкой, ровной, блестящей, матовой. И смотрим на плотность прилегания ногтевой пластинки к коже», — сказала эксперт.