Что о женщине могут рассказать длина и форма ее ногтей и любимый цвет маникюра

Маникюр — это один из способов самовыражения. Кто-то любит острый и неоновый миндаль. Кто-то отдает предпочтение овалу в темных оттенках, а кто-то жить не может без спиленных под корень красных квадратов.

Анна Романова в беседе с «Пятым каналом» сказала, что цвет, форма и длина многое говорят о носителе маникюра. Например, обладательницу длинных ногтей девушка характеризует следующим образом: