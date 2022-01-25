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Что о женщине могут рассказать длина и форма ее ногтей и любимый цвет маникюра

Обычно каждый месяц мы посещаем целый консилиум специалистов в сфере красоты. Это и парикмахеры, и бровисты, и стилисты, и мастера по ногтевому сервису. Последние, кажется, популярнее всего. Маникюр часто неотъемлемая уходовая и бьюти-процедура.
Что о женщине могут рассказать длина и форма ее ногтей и любимый цвет маникюра

Маникюр — это один из способов самовыражения. Кто-то любит острый и неоновый миндаль. Кто-то отдает предпочтение овалу в темных оттенках, а кто-то жить не может без спиленных под корень красных квадратов.

Анна Романова в беседе с «Пятым каналом» сказала, что цвет, форма и длина многое говорят о носителе маникюра. Например, обладательницу длинных ногтей девушка характеризует следующим образом:

«Длинные ногти указывают на такой стервозный характер женщины, ее игривость, капризность. Такие девушки любят гламур, общество, общение и роскошь».

Короткие же ногти заставляют рассмотреть все возможные варианты. Помимо собственной любви к более естественной длине, которая говорит о повышенной целеустремленности и аккуратности, это может быть и требование на работе. Например, сотрудникам общепита, докторам и даже музыкантам запрещены покрытия и длинные ногти.

Что о женщине могут рассказать длина и форма ее ногтей и любимый цвет маникюра

Фото: www.pexels.com

Юлия Габерштейн же считает: «Женщины, у которых, как правило, все стабильно в жизни, есть стабильный заработок, стабильный доход, нет сложностей в семье, предпочитают недлинные ногти. Как правило, это более квадратная форма ногтей. И цвета выбирают более классические — неяркие, без стразов».

Оба эксперта сходятся во мнении, что когда человек не может добиться самореализации, испытывает стресс, не получает отдачи от окружения, не знает о собственной ценности, то это может превращаться в самопрезентацию через маникюр. Это становится одним из способов проявления и заявления о себе.

Фото: freepik.com, pexels

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