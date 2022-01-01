Чистить уши ватными палочками нельзя. И что теперь, ходить с грязными?

Екатерина Лупанова, оториноларинголог клиники «Чайка», «Метрополис», объяснила в беседе с Flacon Magazine, что палочки созданы для очистки ушной раковины, а не самого прохода. Кожа в этом месте имеет много сальных желез и нуждается в постоянном уходе, о котором многие даже не догадываются.

Ушной проход же не предназначен для очистки палочками, потому что они раздражают нежнейшую кожу. Это приводит к стимуляции серных желез и ускорению выделения серы. Серного секрета становится больше, а выводиться естественным способом наружу он уже не успевает. В результате в ушах образуется серная пробка.

Ушная сера образуется в слуховом проходе и естественным образом перемещается к выходу из уха. Он является неким клейким барьером, предотвращающим попадание микробов, грибков, грязи и прочего вглубь слухового прохода к барабанной перепонке.

Если вы волнуетесь за эстетическую составляющую ваших ушей, то спешу вас успокоить — скопления серы в ушном проходе видны только на приеме у лора со специальным прибором. Все, что вам остается, — ухаживать за ушной раковиной и не запихивать палочки глубоко в ухо. А на чистку ходить можно к врачу после осмотра.