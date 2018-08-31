Через полгода после родов 36-летняя Елена Исинбаева показала стройные ноги в мини-шортах

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз зимой этого года и за прошедшие месяцы, кажется, стала стройнее, чем до беременности. На свежих фото, которые спортсменка публикует в своем микроблоге, она выглядит потрясающе.

«Почти готова к одному из очень важных мероприятий в году! Надеюсь цель будет достигнута!!!» — подписала Елена один из снимков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Как бы там ни было, для того, чтобы блистать в облегающем наряде, Исинбаева, на наш взгляд, точно готова.