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Через полгода после родов 36-летняя Елена Исинбаева показала стройные ноги в мини-шортах

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Исинбаева

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Спортсменка Елена Исинбаева может похвастаться прекрасной фигурой спустя всего 6 месяцев после появления на свет ее второго ребенка.

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз зимой этого года и за прошедшие месяцы, кажется, стала стройнее, чем до беременности. На свежих фото, которые спортсменка публикует в своем микроблоге, она выглядит потрясающе.

«Почти готова к одному из очень важных мероприятий в году! Надеюсь цель будет достигнута!!!» — подписала Елена один из снимков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Как бы там ни было, для того, чтобы блистать в облегающем наряде, Исинбаева, на наш взгляд, точно готова.

Фолловеры олимпийской чемпионки согласны: «Лена, какая же вы красивая!», «Какая худенькая!», «Прекрасно выглядите, Елена!)», «Наша красавица, наша гордость».

Фото и видео: Instagram

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