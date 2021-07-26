Чем отличаются ламинирование и ботокс ресниц — и какую процедуру лучше выбрать

При процедуре ламинирования на ресницы наносится щадящий состав, который в результате завивает, питает и окрашивает их. В первую очередь очищаются ресницы, затем на веко накладывается валик. Далее каждый волосок тщательно расчесывается, после чего наносятся три состава: первый — размягчает, второй — фиксирует их в нужном положении, тогда происходит и окрашивание, а третий — наполняет питательными компонентами.

Ботокс не отдельная процедура, как многие считают. Ботокс — завершающая часть процедуры ламинирования, с его помощью ресницы станут более напитанными и густыми примерно на 30%. Конечно, данные процедуры можно делать отдельно, однако с ботоксом без ламинирования ресницы не получат изгиб, а при ламинировании без ботокса не будет такой пользы и утолщения.

В среднем с красивыми ресницами удастся проходить до двух месяцев, после чего пропадет изгиб, а часть ресниц вовсе обновится. Для ухода рекомендуется дополнительное увлажнение или питание, а в первые сутки воздержитесь от посещения бани, сауны и солярия.