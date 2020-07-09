Чем отличаются физические и химический фильтры в солнцезащитных кремах и какой из них лучше

Как сообщается в материале на онлайн-портале Women’s Health, ответа на вопрос, какая формула лучше, до сих пор нет, так как нет исследований, которые бы определяли, какие из фильтров более действенны. Доктор медицинских наук, врач-дерматолог Марина Передо сообщила: «Я считаю, что и физические, и химические SPF безопасны в использовании, для того чтобы солнцезащитный крем был наиболее эффективным, вам просто нужно наносить его регулярно, а какой именно выбрать, решать вам».

Стоит учитывать только то, что разные формулы защищают кожу от ультрафиолета по-разному. И у каждой из них есть свои плюсы и минусы. Зная эти различия, вам будет легче выбрать наиболее подходящее именно вам солнцезащитное средство в соответствии с вашими потребностями и образом жизни. Основная разница между химическими и физическими фильтрами заключаются в том, что первые поглощают солнечные лучи, а вторые отражают их. «Минеральные солнцезащитные кремы считаются физическими блокаторами (посмотрите на оксид цинка и диоксид титана), потому что они находятся на поверхности кожи и работают, отражая ультрафиолет, – пояснила врач-дерматолог Жаклин Берлинер, – тогда как химические фильтры проникают в кожу, поглощая ультрафиолетовые лучи, превращая энергию в тепло, которое затем рассеивается». О крем с химическим SPF надо думать как о губке, которая впитывает солнечные лучи, прежде чем они нанесут вред коже. Химические формулы состоят из органических соединений на основе углерода, таких как оксибензон, авобензон, октиноксат и октисалат.