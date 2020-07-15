Чем опасна пагубная привычка грызть заусенцы

Если у человека при этом ослаблен иммунитет и есть хронические заболевания типа сахарного диабета, экземы, псориаза, нейродермита или нарушения обмена веществ, вредоносные организмы могут стать причиной возникновения нагноения или пульсация. В подобном случае стоит незамедлительно обратиться к врачу, так как при неблагоприятном развитии событий воспалительный процесс может распространиться на другие пальцы рук и даже вызвать сепсис – болезнь, являющаяся системной реакцией на инфекцию, которая даже может стать причиной летального исхода.

Чтобы избежать заусенцев, надо использовать средства для размягчения кутикулы при маникюре, регулярно наносить питательное масло или крем на кожу рук и всю домашнюю работу с использованием бытовой химии необходимо выполнять исключительно в перчатках.

Фото: depositphotos

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