Чем нельзя перекусывать вечером, если вы действительно хотите похудеть
Специалист рассказала онлайн-порталу Daily Mail Australia, что первое, от чего стоит отказаться в вечернее время, — это темный шоколад. «Хотя нам говорят, что темный шоколад — лучший вариант по сравнению с молоком, реальность такова, что он по-прежнему содержит много сахара и жиров, потому, если ваша цель — похудение, стоит избегать его ночью», — объяснила Сьюзи.
Но и молоко, особенно ароматизированные сладкие молочные напитки и горячий шоколад, не вариант для перекуса. В них содержатся подсластители, которые могут «побудить вас искать больше сладкого и перекусить чем-нибудь еще».
Крекеры, диетическое печенье и все разновидности чипсов (даже те, которые позиционируются как здоровая альтернатива традиционным) под запретом для всех худеющих, особенно в вечернее время, так как при внимательном изучении этикетки вы обнаружите в них ингредиенты с относительно высоким содержанием жира и калорий.
Также диетолог советует отказаться от сыров и соусов, так как в их составе много жира и подсластителей.
Здоровой альтернативой для вечернего перекуса может стать простой попкорн. «Если вы чувствуете раздражение и необходимость пожевать что-нибудь вечером перед экраном телевизора или ноутбука, пара чашек простого попкорна станет прекрасным вариантом. Пара чашек этого лакомства содержит менее 10 г углеводов, богата клетчаткой и низкокалорийна», — объясняет Сьюзи. Главное правило — выбирайте варианты без соли и дополнительных вкусовых добавок.
Не любите попкорн, остановитесь на ягодах, овощах и маракуйе — это идеальные продукты для вечернего перекуса без вреда для фигуры.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!