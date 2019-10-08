Чем нельзя перекусывать вечером, если вы действительно хотите похудеть

Специалист рассказала онлайн-порталу Daily Mail Australia, что первое, от чего стоит отказаться в вечернее время, — это темный шоколад. «Хотя нам говорят, что темный шоколад — лучший вариант по сравнению с молоком, реальность такова, что он по-прежнему содержит много сахара и жиров, потому, если ваша цель — похудение, стоит избегать его ночью», — объяснила Сьюзи.

Но и молоко, особенно ароматизированные сладкие молочные напитки и горячий шоколад, не вариант для перекуса. В них содержатся подсластители, которые могут «побудить вас искать больше сладкого и перекусить чем-нибудь еще».

Крекеры, диетическое печенье и все разновидности чипсов (даже те, которые позиционируются как здоровая альтернатива традиционным) под запретом для всех худеющих, особенно в вечернее время, так как при внимательном изучении этикетки вы обнаружите в них ингредиенты с относительно высоким содержанием жира и калорий.