«Челка Вам не идет»: поклонники раскритиковали новую стрижку Юлии Барановской

Однако многие фолловеры посчитали, что челка не очень идет Юлии: «Искренне, не со злости, чёлка Вам категорически не идёт», «Без челки лучше было», «Что-то переборщил Женя, не кажется?», «Не идёт челка вам », «Нееет, с чёлкой хуже», «Не очень с челкой!», «Как в каске. Не идет». Но нашлись и те, кто уверен, что Юлии хорошо с новой стрижкой: «С челкой лучше!», «Вам чёлка очень идёт», «Красавица ❤️мне понравилась челка) и цвет волос! Вам очень идёт», «А мне очень нравится 👌такая классная, сразу минус 10 лет💐», «Помолодела. Раньше образ в причёске был а-ля училка, а сейчас молодёжный!», «Новый имидж, класс!!», «Красивая стрижка, очень идет», «Красавица! С челкой очень стильно 🦋», «Юля, тебе очень идёт челка!!!!».