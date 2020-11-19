Эксперты по уходу за кожей объяснили, почему нужно реже умываться

Чаще всего косметологи уверяют, что умываться стоит хотя бы раз в день, а лучше два – утром и вечером, чтобы удалить излишки кожного сала, макияж и уличную грязь, которая неизбежно накапливается даже в условиях изоляции. Однако в последнее время некоторые бьюти-эксперты начали утверждать, что утреннее умывание – совершенно излишняя процедура, поскольку оно проводится слишком рано после предыдущего вечернего ритуала. Так, Кейт Сомервилл заявила: «Если ваша кожа жирная или склонная к акне, выберите средство с салициловой кислотой и очищайте ее только один раз в день, чтобы не пересушить или раздражить ее». Да и обладательницам других типов эпидермиса, по словам специалиста, нет необходимости умываться утром, так как, по сути, нечего смывать – макияжа и SPF нет, а натуральные масла, производимые организмом, полезны и обеспечивают защитный барьер от внешних факторов днем.

Бьюти-эксперты говорят, что можно легко определить, не перебарщиваете ли вы в своем стремлении к чистоте, для этого достаточно посмотреть на состояние собственного лица: если кожа стянутая и сухая, есть признаки повышенной чувствительности, красные пятна и шелушения, это повод задуматься о коррекции ухода. В свою очередь, врач-эстетист Дэвид Джек заявил, что и процедуру отшелушивания нужно проводить не чаще 2-3 раз в неделю, это сделает кожу ярче и поможет увлажняющему крему, сыворотке и SPF лучше впитаться. Они сказали: «Если вы используете скраб или пилинг, делайте это перед очищением – так вы сможете смыть частицы средств и достичь идеального результата».

Фото: depositphotos

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