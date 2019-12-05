Частое окрашивание волос повышает риск развития рака груди

Согласно полученным данным, которые опубликованы в журнале Internationl Journal of Cancer, женщины, регулярно красившие волосы стойкими красителями, вероятность развития рака молочной железы выше на 9% по сравнению с теми, кто предпочитал ходить с натуральным цветом волос. Ученые подчеркнули, что речь идет именно о перманентных красителях, а не о пенках, муссах и оттеночных шампунях, смывающихся после первого мытья головы. Дело в том, что в стойкой краске для волос содержатся канцерогены и вещества, пагубно влияющие на эндокринную систему. Но еще более опасной специалисты признали связь между раком груди и химическими выпрямителями волос. Согласно результатам исследования, у женщин, выпрямлявших волосы каждые 1,5-2 месяца, риск развития онкологии выше на целых 30% по сравнению с теми, кто предпочитает обходиться без этой процедуры.

Также ученые пришли к выводу, что риск тем выше, чем чаще представительницы прекрасного пола прибегают к окрашиванию и выпрямлению волос, но добавили, что результаты пока предварительные и не учитывают влияние других факторов, способных спровоцировать развитие онкологии.

Фото: vostock-photo

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