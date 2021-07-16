Бывший астронавт НАСА поделилась секретами ухода за собой в открытом космосе
По ее словам, астронавты могут взять на борт любые нужные средства, однако вес личных вещей не должен превышать допустимых значений. «В полет я взяла самый минимум: мыло для лица, увлажняющий крем, румяна, тушь, помаду и тональный крем, без которого вы меня никогда не увидите. И я не взяла жидкое мыло, чтобы не беспокоиться о том, что жидкость каким-то образом выйдет из дозатора и выпустит пузырь мыла, за которым мне придется гоняться», — сообщила героиня материала изданию Women's Healthmag.
Макияж наносить не составляет труда, все так же, как на Земле, рассказывает Джоан. Однако она отмечает, что испытывала трудности с умыванием, так как на борту есть маленькие отверстия, в которые нужно было сливать воду. Девушка вынуждена была использовать 2 мочалки, в которые даже выплевывала пасту после того, как чистила зубы. После процедур мочалку следовало класть к тем отверстиям, чтобы вода ушла туда и в кабине не летали маленькие пузырьки. Джоан признается, что ей больше всего не хватало сбрызгивания лица водой, а их душ был больше похож на «птичью ванну» — они обтирали себя мочалками все эти дни.
«На космической станции воздух гораздо суше, чем я привыкла. В результате чего мне пришлось принять это во внимание и увлажнять кожу чаще», — добавляет она.
Фото: Globallook
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