Бывший астронавт НАСА поделилась секретами ухода за собой в открытом космосе

Макияж наносить не составляет труда, все так же, как на Земле, рассказывает Джоан. Однако она отмечает, что испытывала трудности с умыванием, так как на борту есть маленькие отверстия, в которые нужно было сливать воду. Девушка вынуждена была использовать 2 мочалки, в которые даже выплевывала пасту после того, как чистила зубы. После процедур мочалку следовало класть к тем отверстиям, чтобы вода ушла туда и в кабине не летали маленькие пузырьки. Джоан признается, что ей больше всего не хватало сбрызгивания лица водой, а их душ был больше похож на «птичью ванну» — они обтирали себя мочалками все эти дни.

«На космической станции воздух гораздо суше, чем я привыкла. В результате чего мне пришлось принять это во внимание и увлажнять кожу чаще», — добавляет она.