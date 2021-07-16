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Бывший астронавт НАСА поделилась секретами ухода за собой в открытом космосе

Инженер и бывший астронавт НАСА Джоан Хиггинботэм стала на тот момент третьей чернокожей женщиной после Мэй Джемисон и Стефани Уилсон, отправившейся в космос. Она полетела на борт космического шаттла в 2006 году, на котором провела 13 дней. Каждой девушке нужно ухаживать за собой, даже если она находится в космосе. Так Джоан решила поделиться секретами, как соблюдать космический уход за кожей вне гравитации.
Джоан Хиггинботем

По ее словам, астронавты могут взять на борт любые нужные средства, однако вес личных вещей не должен превышать допустимых значений. «В полет я взяла самый минимум: мыло для лица, увлажняющий крем, румяна, тушь, помаду и тональный крем, без которого вы меня никогда не увидите. И я не взяла жидкое мыло, чтобы не беспокоиться о том, что жидкость каким-то образом выйдет из дозатора и выпустит пузырь мыла, за которым мне придется гоняться», — сообщила героиня материала изданию Women's Healthmag.

Макияж наносить не составляет труда, все так же, как на Земле, рассказывает Джоан. Однако она отмечает, что испытывала трудности с умыванием, так как на борту есть маленькие отверстия, в которые нужно было сливать воду. Девушка вынуждена была использовать 2 мочалки, в которые даже выплевывала пасту после того, как чистила зубы. После процедур мочалку следовало класть к тем отверстиям, чтобы вода ушла туда и в кабине не летали маленькие пузырьки. Джоан признается, что ей больше всего не хватало сбрызгивания лица водой, а их душ был больше похож на «птичью ванну» — они обтирали себя мочалками все эти дни.

«На космической станции воздух гораздо суше, чем я привыкла. В результате чего мне пришлось принять это во внимание и увлажнять кожу чаще», — добавляет она.

Фото: Globallook

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