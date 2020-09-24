Бывшая женщина-полицейский взбудоражила Сеть своим сходством с Мэрайей Кэри

Когда Джесси поняла это, то оставила работу военного полицейского и решила стать лучшим двойником Мэрайи. И ей это удалось, так как реальной конкуренции действительно не было, а сходство двух женщин поразило и взбудоражило Сеть. Женщина не только ведет свой канал на YouTube и микроблог в Instagram, где записывает ролики, в которых в образе любимой певицы открывает рот под ее песни, но и участвует в офлайн-шоу, за которые ей платят от 1500 до 2000 долларов в час. «Это никогда не было моей основной работой, но это великолепная халтура. Я даю концерт, наверное, каждые 3 месяц», – признается Джесси. По ее словам, поклонники певицы очень поддержали двойника своей любимицы на начальном этапе и подсказали, как довести образ до совершенства и правильно открывать рот под фонограмму, чтобы было максимально похоже. Американка говорит, что особым спросом пользуется в декабре, ее приглашают в качестве звезды на корпоративы. Более того, она сыграла своего кумира в молодости в документальном фильме, посвященном творчеству Кэри, в котором также приняли участие ее брат и несколько человек и команды певицы. «Эта роль – то, о чем мечтает каждый официальный двойник знаменитости. Лучше просто и не придумать», – призналась она.

Фото: Instagram mariahlookalike

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