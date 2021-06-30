Бывшая модель рассказала о неприятностях после работы на показах Victoria's Secret

Недавно Малкольм нашла свой бюстгальтер с дефиле Victoria's Secret 2016 года и удивилась его размеру. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok, в котором показала разницу. «Это размер 65А. Теперь размер моих бюстгальтеров 75В», — сказала она. Об этом сообщили в британском таблоиде Daily Star. Кроме того, героиня материала вспомнила, что ее не приняли в шоу Victoria's Secret в 2017 году из-за недостаточно хорошей фигуры.