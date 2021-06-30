Бывшая модель рассказала о неприятностях после работы на показах Victoria's Secret
Недавно Малкольм нашла свой бюстгальтер с дефиле Victoria's Secret 2016 года и удивилась его размеру. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok, в котором показала разницу. «Это размер 65А. Теперь размер моих бюстгальтеров 75В», — сказала она. Об этом сообщили в британском таблоиде Daily Star. Кроме того, героиня материала вспомнила, что ее не приняли в шоу Victoria's Secret в 2017 году из-за недостаточно хорошей фигуры.
@bridgetmalcolm
too little too late Victoria’s Secret #victoriassecret #victoriasecretshows #CompleteMyLook #MyColoredHair♬ original sound - Bridget Malcolm
Бриджит рассказала, что во время работы на известный бренд у нее появились серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, из-за боязни набрать вес бывшая манекенщица страдала от выпадения волос, сбоев в менструальном цикле, а именно от предменструального дисфорического расстройства, дисморфии, когда человек чрезвычайно обеспокоен незначительными дефектами или особенностями своего тела, депрессии и тревоги. В связи с данными психологическими нарушениями Малкольм приходилось посещать психотерапевта.
Фото: Instagram bridgetmalcolm
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