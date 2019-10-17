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Бывшая модель Кейт Фишер рассказала о том, как похудела на 50 кг без помощи диеты

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Экс-модель, а ныне звезда реалити-шоу Ципора Малка, известная под псевдонимом Кейт Фишер, больше 10 лет назад завершившая карьеру и превратившаяся в располневшую домохозяйку, потеряла внушительные 50 килограммов. Причем сделала она это при помощи силы разума.

Как передает онлайн-портал Daily Mail Australia, 45-летняя Ципора призналась, что прибегла к услугам гипнотерапевта, «чтобы перезагрузить свой способ мышления», потому что устала от переедания.

Экс-модель заявляет, что ее затворнический образ жизни и отсутствие ограничений в еде привели к тому, что она поправилась до внушительных 120 килограммов. И задача гипнотерапевта заключалась в том, чтобы заново научить ее мозг контролировать эмоциональные триггеры, которые и привели к расстройству пищевого поведения. Благодаря «лечению» Ципора заново смогла выстроить свои отношения с едой и теперь не использует ее, чтобы спрятаться от проблем.

Помимо гипнотерапии, Ципора Малка прибегла к мини-липосакции, чтобы смоделировать силуэт и подтянуть обвисшую после похудения кожу, а также сделала бразильскую подтяжку ягодиц.

«В моей жизни больше нет ментальных страданий от бесконечных стрессов, которые преподносит нам жизнь. И я думаю, что это, наверное, самый большой подарок, который мне достался. Я невероятно горжусь собой и теми результатами, которых достигла. Конечно, я невероятно тщеславна, потому мне очень радостно от того, в какой я сейчас форме. В данный момент я очень люблю себя», — заявила звезда в эфире шоу A Current Affair.

Фото: Instagram, facebook

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