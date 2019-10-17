Бывшая модель Кейт Фишер рассказала о том, как похудела на 50 кг без помощи диеты

Помимо гипнотерапии, Ципора Малка прибегла к мини-липосакции, чтобы смоделировать силуэт и подтянуть обвисшую после похудения кожу, а также сделала бразильскую подтяжку ягодиц.

«В моей жизни больше нет ментальных страданий от бесконечных стрессов, которые преподносит нам жизнь. И я думаю, что это, наверное, самый большой подарок, который мне достался. Я невероятно горжусь собой и теми результатами, которых достигла. Конечно, я невероятно тщеславна, потому мне очень радостно от того, в какой я сейчас форме. В данный момент я очень люблю себя», — заявила звезда в эфире шоу A Current Affair.

Фото: Instagram, facebook

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